13'üncü kattan düşen kız yaşamını yitirdi
Talas İlçesi'nde 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 16 yaşındaki Y.B. isimli kız yaşamını yitirdi.
Olay Talas İlçesi Mevlana mahallesi 75.Yıl Caddesi üzerinde bulunan Anaşehir Siteleri B-10 Blokta meydana geldi. Y.B. 15 katlı binanın 13’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Y.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.B.’nin cenazesi olay yerine gelen cenaze aracı ile Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.