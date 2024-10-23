207 adet Roma-Bizans sikkesi ile 48 adet tarihi obje ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edilen 255 adet tarihi eser ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bünyan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler tarafından Y.S. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonuçlarında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 207 adet Sikke, 47 adet obje ve 1 adet küçük testi ele geçirildi.