130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kurulan Antika Pazarı'nda satışa sunulan 130 yıllık dikiş makinası yıllara meydan okuyor. Koleksiyoncu İlker Karşılar, 'Bu makinaya babaannelerimizin annesinin çeyizi diyebiliriz' dedi.

PAYLAŞ
  • 19.11.2023 14:47
  • Güncelleme: 19.11.2023 16:33
130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından kurulan Antika Pazarı’nda satışa sunulan 130 yıllık dikiş makinası yıllara meydan okuyor. Koleksiyoncu İlker Karşılar, “Bu makinaya babaannelerimizin annesinin çeyizi diyebiliriz” dedi.

Talas Belediyesi tarafından ’Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla düzenlenen Antika Pazarı, birçok türden kıymetli ürünü antika meraklılarıyla bir araya getiriyor. Antika tarım aletlerinden, sanatla ilgili ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazarda birbirinden kıymetli ürünler antika meraklıları ve koleksiyoncularla buluşuyor. Eskiden genç kızların çeyizi için bu dikiş makinasında alındığını söyleyen koleksiyoncu İlker Karşılar, “Kapaklı eski bir dikiş makinası. Kapağı da orijinal. Eskiden evde genç kızı olanlar mutlaka çeyiz için bu dikiş makinasından alırlardı. Bu o dönemden daha eski. Zannediyorum bunda çok elbise tamiri yapıldı. Sadece üzerinde bulunan taş boncuğu bile 80-100 senelik bir boncuk. Bu dikiş makinamızda tahminen 130 yıllık bir ürün. Masasının tahtası halen orijinal duruyor. Babaannelerimizin annesinin çeyizi diyebiliriz. Üzerinde seri numarası da var. Manuel bir ürün. Yan tarafından bir kayışı bulunur ve bu sayede ayakla çevrilerek, dikiş yapılırdı. Önceden herkes terzi ya da hazır olarak alışveriş yapmazdı. Akrabası terzi olurdu. Evinde de böyle bir dikiş makinesi olurdu. Dikiş makinasıyla kendi kıyafetlerini kendileri dikerlerdi. Genç kızlara da bunun dikişinin nasıl yapılacağını herkese öğretmeye çalışırlardı. Bu da eski ve keyifli bir ürün. Bunu da eski olduğundan dolayı kendi koleksiyonumuza kattık. Burada sergiliyoruz. Seven olursa satışını da yaparız. Bu ürünün fiyatı 7 bin 500 TL. Bunlar esnaf fiyatımız. Koleksiyon için ya da müze için alanlar daha yüksek fiyata alıyorlar. Biz burada esnaf fiyatıyla sayıyoruz. Bu söylemiş olduğum fiyat da eskiliğine göre hiçbir şey” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
7,5 milyonluk fosil faunası sergilenecek

7,5 milyonluk fosil faunası sergilenecek

Kayseri Voleybol Kulübü doludizgin

Kayseri Voleybol Kulübü doludizgin

Kassamla işgalciler arasında şiddetli çatışmalar: 6 siyonist öldürüldü!

Kassamla işgalciler arasında şiddetli çatışmalar: 6 siyonist öldürüldü!

Kaybolan işçinin cenazesi tonlarca çöpün altında bulundu

Kaybolan işçinin cenazesi tonlarca çöpün altında bulundu

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: 'Koramaz Vadisi, Erciyes'in teşekkülünden meydana gelen deprem sonucu oluştu'

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: “Koramaz Vadisi, Erciyes’in teşekkülünden meydana gelen deprem sonucu oluştu”

Çöp yığını altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Çöp yığını altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı

Kayseri’de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı

Erciyes Dağı beyaza büründü

Erciyes Dağı beyaza büründü

DAHA FAZLA
Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale