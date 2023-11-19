Niğde'de kar yağışı
Niğde'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
- 19.11.2023 14:22
- Güncelleme: 19.11.2023 14:22
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Niğde’nin Çiftlik ilçesi ile ilçeye bağlı beldelerin yüksek kesimlerine kar yağdı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
İHA
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