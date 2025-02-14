14 Şubat Sevgililer Günü: Antik Roma'ya dayanan Tarihçesi

Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü’nün kökeni, Antik Roma dönemine kadar uzanıyor. Bu günün, hem Roma’daki Lupercalia Festivali’ne hem de Aziz Valentine’in hikâyesine dayandığı düşünülüyor. Antik Roma’da 13-15 Şubat tarihleri arasında kutlanan Lupercalia Festivali, doğurganlığı ve baharın gelişini simgeliyordu. Festival kapsamında gençler kura ile eşleştirilerek çiftler oluşturuluyordu. Ancak Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bu festival yasaklandı. Sevgililer Günü’nün isim kaynağı olan Aziz Valentine, Roma İmparatoru II. Claudius döneminde yaşamış bir din adamıydı. Claudius, genç erkeklerin savaşa odaklanabilmesi için evliliklerini yasakladı. Ancak Aziz Valentine, bu yasağa rağmen gizlice nikâh kıymaya devam etti. Bunun üzerine tutuklanarak 14 Şubat’ta idam edildi. Orta Çağ’da bu tarih, romantik aşkın sembolü haline geldi. 18. yüzyıldan itibaren sevgililer birbirlerine mektuplar ve çiçekler göndermeye başladı. Günümüzde ise Sevgililer Günü, dünya genelinde hediyeler, çikolata ve çiceklerle kutlanan bir gün haline geldi.