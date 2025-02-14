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58, 34 ve 31 suç dosyası olan suç makinası gençler aramızda geziyormuş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından işyerinden hırsızlık konusuna yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 34 suç kaydı bulunan D.P.(23), 31 suç kaydı bulunan D.K.(14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K.(16) gözaltına alınarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

58, 34 ve 31 suç dosyası olan suç makinası gençler aramızda geziyormuş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından işyerinden hırsızlık konusuna  yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 34 suç kaydı bulunan D.P.(23), 31 suç kaydı bulunan D.K.(14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K.(16) gözaltına alınarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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