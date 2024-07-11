15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in hatıraları baba evinde ‘Anı Evi’ olarak yaşatılıyor

15 Temmuz 2016 tarihinde hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişiminde 251 vatan evladı şehit düşmüştü. Onlardan biriside Kayseri’nin Bünyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Cennet Yiğit’ti. Cennet Yiğit’in baba ocağında ise şehidin acısı da hatıraları da dün gibi yaşatılıyor. Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, Cennet’in şehit düşmesinin ardından evlerinin bodrum katında kızının hatıralarını yaşatmak için ‘Şehit Cennet Yiğit Anı Evi’ oluşturdu.



Şehit babası Yahya Yiğit, kızı Cennet Yiğit’in kendilerini hiç üzmediğini, belirterek şehidin hayatını anlattı. Baba Yiğit, “Cennet öyle bir evlattı ki, öyle bir çocuktu ki, doğdu, şehit oldu ama Allah şahittir bizi hiç üzmedi. Bu Allah vergisi, eğitimle ilgisi olmayan bir olay. Cennet, Alanya’da doğdu, ilkokulu ve ortaokulu orada okudu, liseyi Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudu, üniversiteyi de Ankara’da okudu. Çok yardımsever, kimsenin kalbini kırmayan, gayet güleç, çocukları ve hayvanları çok seven bir çocuktu. Bir yıllık polisti, polislik çocukluk hayaliydi, çocukluğundan beri hep polis kolejine gitmeyi hayal ederdi. Üniversite 1’inci sınıfa yeni başladığı dönem rabbim ona polisliği nasip etti, hayatına polis olarak devam etti. Polis olarak akademiden mezun olduğunda 3 kız arkadaş Özel Harekâta geçmeyi kafaya koymuşlar, Cennet’te Özel Harekâtı çok severdi, Özel Harekatı’n yeri bambaşka derdi, oradaki arkadaşlık, dostluk, yardımlaşma bambaşka bir kurum orası onun için ben de özel harekatçı olacağım baba dedi özel harekatçı oldu” diye konuştu.

‘POLİS OLURKEN ŞEHİT OLACAĞIM DİYEREK GİRDİ’

Baba Yiğit, şehit kızı Cennet Yiğit’in Polis Özel Hareket olmaya diğer iki kız arkadaşı 15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay ve 15 Temmuz şehidi Gülşah Güler ile birlikte karar verdiklerini, kendilerinin sonradan haberleri olduklarını söyledi. Baba Yiğit, Cennet’in Polis Özel Harekât olmak için eğitime giderken ‘şehit olacağım’ diyerek gittiğini ifade ederek, “Erkekler için zor, bayanlar için daha zor bir meslek. Özel harekata girerken, şehit olacağım diyerek girdi. Bize de bunu defalarca anlatmaya çalıştı, biz anlayamadık, anladıysak konduramadık, kabullenemedik, rabbim de şehitliği nasip etti. Şehit olduğunda 23 yaşındaydı. Rabbim ona öyle bir şuur, öyle bir akıl, izan vermişti ki sanki biz babası değil o bizim annemizdi, ablamızdı, arkadaşımızdı. Kızımda sanki 60-70 yaşlarında bir insanın tecrübesi vardı. Bugün 8’inci sene-i devriyesi, fakat o 15 Temmuz akşamı bizim içimizde yaşıyor, acısı hiç dinmiyor. Rabbim bu 15 Temmuz’u bir daha yaşatmasın. Uhud’dan bugüne kadar, bu aziz vatan için canını feda eden bütün aziz şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.



‘ŞEHİT OLDUĞUNDA 23 YAŞINDAYDI’

Yahya Yiğit, Cennet’in şehit olmasından 7 ay sonra evlerinin bodrum katına yaptırdıkları ‘Cennet Yiğit Anı Evi’ne bugüne kadar yaklaşık 20 bin ziyaretçi geldiğini aktardı. Baba Yiğit, Bu anı evini Cennet’in şehit oluşundan 6-7 ay sonra yaptık. Bugüne kadar belki 20 bin kişiye yakın insan ziyaret etti. Sadece kendi ilimizden değil, Türkiye’nin her tarafından ve yurtdışından gelenler oldu. Bende dilim döndüğü kadar 15 Temmuz hain işgal girişiminin burada örnekleriyle neden ve nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Rabbim İnşallah çocuklarımız ve gençlerimizden, bayrak sevgisi ve bayrak şuurunu almasın diye dua ediyoruz. Özellikle gençler vatanımıza sahip çıksınlar. Kuran-ı Kerim’de’ Allah yolunda ölenlere sakın ölüler demeyiniz, onlar diridirler’ fakat siz bilemezsiniz buyuruyor. Şehitler bizim aramızda yer yüzünde rızıklandırılıyorlar. Onun için şehitlerin bize bıraktığı bu aziz vatana sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

CENNET YİĞİT KİMDİR?



15 Temmuz’un en genç fidanlarından biri olan Cennet Yiğit, 23 yaşında ve henüz 10 aylık polis memuruydu. Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit edilen Yiğit, 1 ay sonra nişanlanacaktı.

1993 doğumlu Cennet Yiğit, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği okurken bir yandan Polis Akademisi’ni kazanmış ve iki akademiyi birlikte bitirmişti. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek Polis olan Cennet Yiğit, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sözlüsü ile birlikteydi. Kalkışmanın haberini alır almaz yerinden fırlayarak Polis Özel Harekât Merkezi'ne giden ve merkeze vardığında arabadan inip mühimmat almak için koşan Yiğit, o sırada vücuduna isabet eden misket bombası ile şehit oldu.

Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in cenaze namazı Kayseri'nin Bünyan ilçesi Merkez Bayramlı Camii'nde kılındı.