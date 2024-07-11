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Kayserisporlu futbolcular sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserisporlu futbolcular sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Kayserisporlu futbolcular sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına geçen hafta başlayan Kayserispor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Transfer yasağı bulunan sarı kırmızılılar 2024 – 2025 sezonuna geçen sezondan kalan isimler, kiralık olarak gönderilip dönen isimler ve ve alt yapıdan gelen bazı futbolcularla başladı. Bu sabah Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanların ardından sarı-kırmızılı futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Lionel Carole, Yav Ackah, Nurettin Korkmaz, Şamil Öztürk, Hayrullah Erkip, Talha Sarıaslan’ında bulunduğu futbolcuların, özel bir hastanede kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, EKG ve dahiliye muayeneleri yapılarak kan değerlerine bakıldı.

Haber Merkezi

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