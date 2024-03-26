15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

 Kayseri'de polis ekipleri, sahte polis kimliği kullanmak ve hırsızlıktan 15 yıl 7 hükümlü cezaevi firarisi şahsı yakaladı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uzun süreli çalışmalar kapsamında sahte polis kimliği kullanmak, sahte para kullanmak, hırsızlık hükümlü ve tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığı suçlarından 15 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, bir adet sahte polis kimliği ve  22 adet fişek ile yakalandı.
Şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1ha

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