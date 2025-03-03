16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı Kayseri'de Gerçekleştirildi

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz'ın sorumluluğunda gerçekleşen bu uluslararası tırmanış, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun organizasyonunda düzenlendi. Federasyondan yapılan açıklamada, "16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı, Türkiye'nin en önemli dağcılık etkinliklerinden biridir. Bu tırmanış, hem yerli hem de yabancı dağcılar için eşsiz bir deneyim sunarken, aynı zamanda dağcılık sporunun gelişimine ve tanıtımına katkı sağlamaktadır. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak, bu etkinliğin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm katılımcılarımıza, antrenörlerimize, federasyon temsilcimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bu önemli etkinlik, dağcılık sporunun yaygınlaşması ve tanıtılması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Katılımcılar, Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanırken hem fiziksel hem de mental sınırlarını zorladılar ve unutulmaz anılar biriktirdiler.