Kayseri'de Acı Olay: 6 Aylık minik Esra hayatını kaybetti
Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi Sinan Kümeevleri'nde yaşayan Suriye uyruklu Meryem Davud, bebeği Esra Davud'un yatağında hareketsiz yattığını fark edince ailesine haber verdi.
Aile, minik Esra'yı kendi imkanlarıyla TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Doktorların yaptığı kontrolde, Esra Davud'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Bu üzücü olay, mahallede derin bir üzüntü yarattı.