17 Suç kaydı olan ve drift atıp araçtan ateş eden şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Drift atan gri renkli araçtan ateş açıldığı' ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, drift atan sürücünün kimliği tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 49 bin 552 lira para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir sosyal medya platformunda "Drift atan gri renkli araçtan ateş açıldığı" ihbarı üzerine, Argıncık Şehit Hakan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; araç sürücüsü (A.Ç.) ve 17 suç kaydı bulunan H.B. (22) isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı.
Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak suçundan haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.