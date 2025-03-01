  • Haberler
  • Gündem
  • 17 Suç kaydı olan ve drift atıp araçtan ateş eden şahıs yakalandı

17 Suç kaydı olan ve drift atıp araçtan ateş eden şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Drift atan gri renkli araçtan ateş açıldığı' ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, drift atan sürücünün kimliği tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 49 bin 552 lira para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.

17 Suç kaydı olan ve drift atıp araçtan ateş eden şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir sosyal medya platformunda "Drift atan gri renkli araçtan ateş açıldığı" ihbarı üzerine, Argıncık Şehit Hakan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; araç sürücüsü (A.Ç.) ve 17 suç kaydı bulunan H.B. (22) isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı. 

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak suçundan haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AK Parti Kayseri'de Ramazan Koordinasyon Merkezi Kuruldu
AK Parti Kayseri’de Ramazan Koordinasyon Merkezi Kuruldu
Başkan Aras, 'Üretime katkı sağlamak için Van'da açılan merkezi, Kayseri'de de açmak istiyoruz'
Başkan Aras, "Üretime katkı sağlamak için Van'da açılan merkezi, Kayseri'de de açmak istiyoruz"
Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?
Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?
Ramazan'ın müjdecisi teravih namazının ilk durağı: Battal Mescidi
Ramazan'ın müjdecisi teravih namazının ilk durağı: Battal Mescidi
Başkan Palancıoğlu Tusaş Genel Müdürü'nü Ağırladı
Başkan Palancıoğlu Tusaş Genel Müdürü’nü Ağırladı
Silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!