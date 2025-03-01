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İnönü Parkı'nda ahlaksızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri'de İnönü Parkı'nda meydana gelen 'Hayasızca Hareketler' olayı ile ilgili olarak 6 suç kaydı bulunan O.Y. (41) yakalandı.

İnönü Parkı'nda ahlaksızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, Fevzi Çakmak Mahallesi İnönü Parkı içerisinde meydana gelen 'Hayasızca Hareketler' olayı ile ilgili olarak 27 işyerinden alınan 182 saatlik kamera incelemesi neticesinde 6 suç kaydı bulunan O.Y. (41) isimli şahıs yakalandı

Haber Merkezi

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