18 vatandaşın dolandırıldığı olayda şüpheli serbest

Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişinin yaklaşık 14 milyon TL dolandırıldığı olayla ilgili yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • 26.11.2023 20:18
  • Güncelleme: 26.11.2023 21:37
18 vatandaşın dolandırıldığı olayda şüpheli serbest
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişinin yaklaşık 14 milyon TL dolandırıldığı olayla ilgili yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre 2022 ile 2023 yılları arasında internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığı, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım ve satımlarda makas aralığının düşük olduğu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek Kayseri’de ikamet eden 18 ayrı vatandaştan toplam değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçları alarak geri deme yapmayarak dolandırdığı tespit edilen A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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