  • Haberler
  • Asayiş
  • 2 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan kadın yakalandı

2 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 farklı suçtan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

2 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan kadın yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 farklı suçtan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda; hakkında ‘hırsızlık’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplam 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (24) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan A.T. cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bu Beden Eğitim Öğretmeni kendi imkanlarıyla yaptığı aletlerle sporcu yetiştiriyor
Bu Beden Eğitim Öğretmeni kendi imkanlarıyla yaptığı aletlerle sporcu yetiştiriyor
'Beyin sağlığımızı güçlendirerek, Alzheimer hastalığından korunabiliriz'
'Beyin sağlığımızı güçlendirerek, Alzheimer hastalığından korunabiliriz'
Kayseri'de herkes bu planı konuşuyor: 'DAANOSSUN'
Kayseri'de herkes bu planı konuşuyor: 'DAANOSSUN'
Ülkü Ocakları ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 'Gençlik Protokolü'
Ülkü Ocakları ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 'Gençlik Protokolü'
Milletvekili Akar, 'Teröristler ya gömülecek ya da teslim olacaklar'
Milletvekili Akar, “Teröristler ya gömülecek ya da teslim olacaklar”
Vali Çiçek: 'Allah'ım bana şehadet nasip et diyen kahramanlarımız dün olduğu gibi bugün de hala varlar'
Vali Çiçek: 'Allah'ım bana şehadet nasip et diyen kahramanlarımız dün olduğu gibi bugün de hala varlar'