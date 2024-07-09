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2 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, park halindeki aracın içerisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

2 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, park halindeki aracın içerisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari aracın içerisinde hareketsiz şekilde yatan C.S.’yi (22) gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede C.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından C.S.’nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, C.S.’nin bulunduğu park halindeki hafif ticari araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

2 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu
2 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu
2 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu
2 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu
İHA
Kayseri Gündem

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