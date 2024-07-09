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  • Kayseri dahil 19 ilde düzenlenen 'DÜĞÜM-1' operasyonunda 88 kişi yakalandı 

Kayseri dahil 19 ilde düzenlenen 'DÜĞÜM-1' operasyonunda 88 kişi yakalandı 

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Kayseri dahil 19 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen 'DÜĞÜM-1' operasyonlarında bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 

Kayseri dahil 19 ilde düzenlenen 'DÜĞÜM-1' operasyonunda 88 kişi yakalandı 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Kayseri dahil 19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "DÜĞÜM-1" operasyonları kapsamında 1748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlar sonucu: 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, Çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Haber Merkezi

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