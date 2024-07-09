Kayseri dahil 19 ilde düzenlenen 'DÜĞÜM-1' operasyonunda 88 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Kayseri dahil 19 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen 'DÜĞÜM-1' operasyonlarında bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Kayseri dahil 19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "DÜĞÜM-1" operasyonları kapsamında 1748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Operasyonlar sonucu: 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, Çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.