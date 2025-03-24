2 İşyerine Kumar Baskını: 6 şahsa 55 bin 482 TL cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 8 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 181 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Bu şahıslardan 9’u tutuklandı. 2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 125 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz bir şekilde sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa toplam 55 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. Aranan şahıslar; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 233 yıl 5 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs, İfadeye yönelik hakkında aranması bulunan 136 şahıs, Yoklama kaçağı / bakaya olan 57 şahıs ile birlikte toplam 288 şahıs yakalandı, 74 şahıs tutuklandı.