2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmadığı bildirildi.
Yangın, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatılırken çıkış sebebi itfaiyenin hazırladığı rapor sonrası belli olacak.