2 milyar liralık bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçu kapsamında gerçekleştirilen işlem hacimlerinin 2 milyar 913 milyon 333 bin 427,47 lira olduğu tespit edilen operasyon sonucunda; Suçtan elde edilen paranın yurtdışına aktarılmasında aracılık (KASA) yaptığı tespit edilen

O.İ. (27), Ö.D.K(20), C.T.(25), M.E.A.(38), O.Ş.(34) ve F.Ç.(22) isimli şahıslar olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs saklandıkları adreslerde yakalandı.

Öte yandan O.İ.(27), Ö.D.K.(20) ve C.T.(25) isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.