2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirerek hastaneye kaldırırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.