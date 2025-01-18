2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirerek hastaneye kaldırırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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