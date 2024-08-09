20 suç kaydı olan suç makinesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 suç kaydı ve 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

20 suç kaydı olan suç makinesi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 20 suç kaydı ve 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; ’hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ve ’mala zarar verme’ suçlarından 20 kaydı olan ve hakkında toplam 29 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. (40) saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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