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20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de 2 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 2 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan N.G.’nin (45) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan açıklamada; halkın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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