  • Haberler
  • Asayiş
  • Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de otomobilin çarptığı araç sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de otomobilin çarptığı araç sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kayseri-Ankara karayolu Tahirinli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle yoluna girmek isterken kavşaktan yola çıkan Osman Ç. idaresindeki 38 SF 190 plakalı Audi marka otomobile, M.E. idaresindeki 06 CSD 028 plakalı Citroen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 SF 190 plakalı araç sulama kanalına düşerken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; yapılan ilk müdahalede sulama kanalına düşen otomobildeki Safiye Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Osman Ç., E.C. ve 06 CSD 028 plakalı aracın şoförü M.E. de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Safiye Ç.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, araçta çekici ile sulama kanalından çıkarıldı. Araçlar jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda tema 'Koramaz Vadisi' oldu
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda tema 'Koramaz Vadisi' oldu
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e memleketinde yine düşük volümlü karşılama
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e memleketinde yine düşük volümlü karşılama
20 yılda 10 milyon ağaç dikildi ama tek bir ağaç gölgesi yok! Burası Neresi?
20 yılda 10 milyon ağaç dikildi ama tek bir ağaç gölgesi yok! Burası Neresi?
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı
Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Anız yangınında zarar tazminatı yolu açık
Anız yangınında zarar tazminatı yolu açık