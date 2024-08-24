2024 yılı Çiftçilere Yönelik Desteklemeler belli oldu

Kayseri Valiliği’ne bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 Yılı Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile ilgili karar yayınladı. Yayınlanan kararda;

Mazot ve Gübre Desteği 50-472 (TL/da), Yem Bitkileri Desteği 120-300 (TL/da/yıl), Fark Ödemesi Destekleri 100-1750 (TL/ton), İyi Tarım Uygulamaları Desteği 50-400 (TL/da), Organik Tarım Desteği 50-270 (TL/da/kovan), Küçük Aile İşletmesi Desteği 200 (TL/da), Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği 40 (TL/da), Toprak Analizi Desteği (50 TL/da), Sertifikalı Fide/Fidan ve Standart Fidan Kullanım Desteği 400-1000 (TL/da), Sertifikalı Fidan Üretim Desteği 0,25-0,50 (TL/adet), Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 0,08-5 (TL/kg), Biyolojik Ve Biyoteknik Mücadele Desteği 870-2550 (TL/da), Lisanslı Depolarda Ürün Depolama İçin Kira, Nakliye Ve Analız Desteği, Kira Ücretinin % 60'ı Nakliye 100 (TL/ton) Analiz Ücretinin % 50'si.

2024 yılı mazot- gübre destekleri;

Mazot (TL/da)’ta; Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Tritikale, Kuru Fasulye, Yulaf 123, Çeltik 300, Dane Mısır, Fındık, Kuru Soğan, Patates, Yaşçay 103, Mercimek, nohut, 123, Kütlü pamuk 410, Soya 205, Yağlık ayçekirdeği, kanola 144, Yem bitkisi 103, diğer ürünler 103 ve Nadas 50.

Gübre (TL/da)’de; Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Tritikale, Kuru Fasulye, Yulaf 62, Çeltik 62, Dane Mısır, Fındık, Kuru Soğan, Patates, Yaşçay 35, Mercimek, nohut, 35, Kütlü pamuk 62, Soya 62, Yağlık ayçekirdeği, kanola 62, Yem bitkisi 60, diğer ürünler 35 ve Nadas 0.

2024 yılı havza bazlı fark ödemesi desteği;

Destek (Kr/kg); Buğday 175, Arpa, Çavdar, Nohut, Tririkale, Yulaf 75, Dane mısır 10, Aspir 70, Çeltik 30, Dane zeytin 20, Kolza 110, Kuru fasulye mercimek 100, Kütlü pamuk 160, Soya 80, Yağlık ayçekirdeği 225, Yaş çay 200, Zeytinyağı 100.

2024 yılı Yem Bitkileri Desteği;

Destek (TL/da); Çok yıllı yem bitkileri (sulu) 180, Korunga (Sulu, kuru) 180, Kuru ekilişler 120, Slajlık ekilişler (sulu) 200, Tek yıllık yem bitkileri (Sulu, kuru) 120, Yapay çayır mera 300.

olarak belirlendi.