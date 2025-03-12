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2024 yılında doğan bebeklere yine en çok O'nun adı verildi

TUİK 2024 yılı verilerine göre erkek ve kız çocuklarına en çok verilen isimlerin sıralaması belli oldu. İşte detaylar...

2024 yılında doğan bebeklere yine en çok O'nun adı verildi

2024 yılı TUİK verilerine göre ülkemizde geçtiğimiz yıl doğan erkek ve kız bebeklere verilen isimlerin sıralaması belli oldu.

Sıralamaya göre erkek çocuklarına en çok verilen isim olan Alparslan ismi 8088 bebeğe, Göktuğ ismi ise 5683 bebeğe isim olarak verildi.

Ülkemizde erkek çocuklarına en yaygın olarak verilen Peygamberimizin isimleri ise bu isimlerden oldukça fazla verilmeye devam ediyor.

Peygamberimizin isimlerinden olan Muhammed, Mustafa, Muhammed Ali, Ahmet ve Mehmet isimleri geçtiğimiz yıl toplamda 13.467 bebeğe isim oldu.
Ayrıca bu isimlere ek olarak konan ikili isimlendirmeler de dikkate alındığında bu sayı 20 binlere yaklaşmakta.

Haber Merkezi

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