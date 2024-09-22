21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi için imza ve tanıtım günü yapıldı

“HİCAZDA OSMANLI İZLERİ ALBÜMÜ” ALANINDA TEK ESER OLACAK

Etkinliğe, Eğitim-Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Kocasinan Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Enver Kaya ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını, kitabın yazarı Eğitimci-Yazar Vedat Önal yaptı. Önal konuşmasında kitabın yazılış hikayesini anlattı. Kitabın kendisinin Suudi Arabistan’da görev yaptığı 2016 ve 2021 yılları arasındaki hatıralarından oluştuğunu belirtti. Bu kitabın arkasından ikinci kitap olarak “Hicaz’da Osmanlı İzleri Albümü” isimli kitabın da son aşamaya geldiğini anlatarak kitabın örnek nüshasını hazırlayarak değerlendirmelere sunduğunu ifade etti.

“HİCAZDA OSMANLI İZLERİ ALBÜMÜ” ALANINDA TEK ESER OLACAK

Daha sonra programda bir konuşma yapan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu’da genel olarak hatıratların önemine vurgu yaparak, Vedat Önal’ın bu eserinden sonra hazırlıklarını son aşamaya getirdiği “Hicaz’da Osmanlı İzleri Albümü” isimli eserinin de alanında tek eser olacağına dikkat çekerek bu eserin, Osmanlının bıraktığı izlere sahip çıkma anlamında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mehmet Hüsrevoğlu, konuşmasında hatırat yazımının önemine değindi. Birçok konunun bu hatırat kitapları ile açığa kavuşturulduğunu ve özellikle yakın tarihimiz açısından hatırat kitaplarının önemine vurgu yaptı. Hatıratların belki ilk yazıldıkları zaman dikkat çekmediğini fakat yıllar geçtikçe bu hatırat kitaplarından çok büyük faydaların meydana geldiğini ve o dönemlerle ilgili çok önemli ve hayati bilgilerin ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirtti. Özel olarak Vedat Önal’ın bu kitabının da çok önemli olduğunu ilerleyen on yıllarda bugünlerde Hicaz coğrafyası ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlere önemli bir kaynak olacağına vurgu yaptı. Bunun yanı sıra son aşamaya getirdiği “Hicaz’da Osmanlı İzleri Albümü” isimli kitabına da değinerek, bu kitabın da o bölgedeki Osmanlı eserlerinin kayıt altına alınması bakımından büyük önem taşıdığını ve kendisinin yapmış olduğu araştırmalara göre alanında tek eser olarak kabul edilebileceğinin altını çizdi. 400 yıl boyunca bölgeye hakim olan Osmanlı’nın Hicaz Bölgesinde bıraktığı yüzlerce eseri olduğunu ve Vedat Önal’ın görev yaptığı süre içerisinde bu eserleri tek tek araştırarak kayıt altına aldığını bu önemli çalışmanın bu eserin önemini de artırdığını vurguladı. Kaleler, saraylar, kervansaraylar ve özellikle de, Hicaz Demiryolu eserlerinin Suudi Arabistan’da bulunan Osmanlı yadigarı yapıların en önemlilerini oluşturduğunu vurguladı.