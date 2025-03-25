2100 Metre yükseklikte Muhsin Yazıcıoğlu'na anma
Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatlarının 16. yılında ANDA Arama Kurtarma Derneği tarafından 600 kişilik bir ekiple anıldı.
Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatlarının 16. yılında ANDA Arama Kurtarma Derneği tarafından 600 kişilik bir ekiple anıldı.
600 Kişilik ANDA ekibiyle 2100 metre yükseklikte Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu dağaların zorlu koşullarında tırmanış tamamladı.
Bakmadan Geçme
Kayserili işitme engelli sporcular 7 madalyayla döndü
OSB davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi
2100 Metre yükseklikte Muhsin Yazıcıoğlu'na anma
İHH Arama Kurtarma Ekibi'nden Örnek Davranış: Ramazan Ayında Kan Bağışında Bulundular
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ticari Mülklerde Başlıyor
Kayseri Gönüllü Kuruluşlar: "Hakaret, Yakma, Yıkma ve Saldırı Asla Hak Arama Yolu Olamaz"
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!