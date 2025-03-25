2100 Metre yükseklikte Muhsin Yazıcıoğlu'na anma

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatlarının 16. yılında ANDA Arama Kurtarma Derneği tarafından 600 kişilik bir ekiple anıldı.

2100 Metre yükseklikte Muhsin Yazıcıoğlu'na anma

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatlarının 16. yılında ANDA Arama Kurtarma Derneği tarafından 600 kişilik bir ekiple anıldı.

600 Kişilik ANDA ekibiyle 2100 metre yükseklikte Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu dağaların zorlu koşullarında tırmanış tamamladı.

2100 Metre yükseklikte Muhsin Yazıcıoğlu'na anma2100 Metre yükseklikte Muhsin Yazıcıoğlu'na anma

 

 

Haber Merkezi

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