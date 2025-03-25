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  • İHH Arama Kurtarma Ekibi'nden Örnek Davranış: Ramazan Ayında Kan Bağışında Bulundular

İHH Arama Kurtarma Ekibi'nden Örnek Davranış: Ramazan Ayında Kan Bağışında Bulundular

İHH Arama Kurtarma Ekibi, Ramazan ayının getirdiği bağışlardaki düşüşü göz önünde bulundurarak anlamlı bir harekete imza attı. Ekibin üyeleri, toplumda kan bağışı bilincini artırmak amacıyla kan bağışında bulundu.

İHH Arama Kurtarma Ekibi'nden Örnek Davranış: Ramazan Ayında Kan Bağışında Bulundular

Ramazan ayının bereketiyle birlikte, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olma amacı güden ekip, tüm vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti. Arama kurtarma faaliyetleriyle tanınan İHH, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çeken ekip üyeleri, "Ramazan ayının ruhu, paylaşmaktır. Biz de bu anlamda üzerine düşeni yapmak için buradayız," diyerek tüm toplumu dayanışmaya çağırdı.

Ekip, düzenli olarak gerçekleştirdikleri bu tür etkinliklerle hem sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi hem de toplumdaki dayanışma bilincini artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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