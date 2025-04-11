23 Nisan'da Kayseri'de Çocukları Bekleyen Eğlenceli Bir Etkinlik: 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği

Kayseri'deki bu özel şenlikte çocuklar, çeşitli atölyelere katılabilecek, kitap okuyabilecek ve farklı etkinliklerle eğlenme fırsatı bulacak. Bu etkinlik, sadece bir bayram kutlaması olmanın ötesinde, çocuklara verilen değeri vurgulamak ve onlara güven duymak için önemli bir fırsat sunuyor.

Yetkililer, Kayseri'nin kültürel ve tarihi zenginliklerine uygun şekilde hazırlanan etkinliklerin, geleceğin teminatı olan çocukların eğlenirken öğrenebileceği bir ortam sağladığını belirtiyorlar. Daha önce düzenlenen kitap fuarları ile büyük ilgi gören şehrin bu yeni etkinliği, hem eğitim hem de eğlence yönüyle dikkat çekiyor.

Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Kayseri'deki tüm çocukların bu etkinlikten yararlanması ve unutulmaz anılar biriktirmesi hedefleniyor. Bu fuar ve şenlik, Kayseri'nin kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çocukların kitaba olan sevgilerini artırma hedefini de taşımaktadır.