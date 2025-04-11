Kayseri'de Yeni Bir Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

Toplam 320 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 4 muayene odası, aşı-bebek-çocuk izleme odası, acil müdahale odası, üreme sağlığı ve gebe işlem odası ile laboratuvar gibi donanımlı alanlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, inşaat sürecinde çevre düzenlemesi de göz önünde bulundurularak, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere estetik bir görünüm sağlandı.

Söz konusu projenin maliyeti 7 milyon 979 bin 921 TL olarak belirlendi. Bu yeni sağlık merkezi, bölge halkının sağlık hizmetlerine ulaşımını bir üst seviyeye taşıyarak, mahalledeki sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.