  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Yeni Bir Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

Kayseri'de Yeni Bir Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

Kayseri'nin Şeker Mahallesi'nde, hayırsever bir katkıyla hayata geçirilen Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyete başladı.

Kayseri'de Yeni Bir Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

Toplam 320 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 4 muayene odası, aşı-bebek-çocuk izleme odası, acil müdahale odası, üreme sağlığı ve gebe işlem odası ile laboratuvar gibi donanımlı alanlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, inşaat sürecinde çevre düzenlemesi de göz önünde bulundurularak, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere estetik bir görünüm sağlandı.

Söz konusu projenin maliyeti 7 milyon 979 bin 921 TL olarak belirlendi. Bu yeni sağlık merkezi, bölge halkının sağlık hizmetlerine ulaşımını bir üst seviyeye taşıyarak, mahalledeki sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vefat eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akkaş defnedildi
Vefat eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akkaş defnedildi
Vali Çiçek: 'Kayserililere sözümüz az ceza yazmak değil, trafik ölümlerini düşürmek'
Vali Çiçek: “Kayserililere sözümüz az ceza yazmak değil, trafik ölümlerini düşürmek”
'Sinan'ın Kentinden Mimar Sinan'a Bakmak' Paneli gerçekleştirildi
‘Sinan'ın Kentinden Mimar Sinan’a Bakmak’ Paneli gerçekleştirildi
Kocasını öldürmekle suçlanan kadın için istenen ceza belli oldu
Kocasını öldürmekle suçlanan kadın için istenen ceza belli oldu
Endonezya Cumhurbaşkanı'na Akar tarafından sıcak karşılama
Endonezya Cumhurbaşkanı'na Akar tarafından sıcak karşılama
Trafikte hayat kurtaran detay: Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatılıyor
Trafikte hayat kurtaran detay: Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!