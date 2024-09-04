24 kişinin yaralandığı otobüs kazasında sürücü konuştu: 'Yolcuların ve kendi canımı kurtarmak için aracı şarampole yatırmak zorunda kaldım'

Sivas-Erzincan sınırında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 yolcu yaralandı. Kazadan sonra konuşan otobüs sürücüsü Cafer Kılıç, yolcuların ve kendi canını kurtarmak için otobüsü şarampole yatırmak zorunda kaldığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 22.30 sıralarında Sivas- Erzincan Karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan hareket edip Van’ın Erciş istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait Cafer Kılıç sevk ve idaresindeki 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan gelen bir otobüsün hatalı sollamaya çıkarması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 24 yolcu ambulanslarla İmranli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Sürücü yolcuların hayatını kurtardı

Kaza sonrası açıklamada bulunan otobüs sürücüsü Cafer Kılıç, yolcuların hayatını kurtarmak için kaza yapmak zorunda kaldığını belirterek, “Yol çalışmasından dolayı yol tek yönlü olarak araç trafiğine açıktı. Keskin virajda karşımdan da bir otobüs geliyordu. Sollamaya çıktı. Kafa kafaya gelince canımızı kurtarmak için aracı şarampole attım. Ben yolcuların ve kendi camını kurtarmak için mecbur kalarak bu kazayı yaptım. Şükürler olsun ölen olmadı. Kazaya sebep olan otobüs durmayarak devam etti. Yetkili arkadaşlara da şikayette bulunduk. O sürücünün bulunmasını istiyoruz" dedi.