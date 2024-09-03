Kayseri adını lekeleyen Kayserilioğlu'na 7,5 ay hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu’na 7,5 ay hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu kimdir?

Dilruba Kayserilioğlu, 29 Ağustos 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi ile İzmir’de yaşan Dilruba Kayserilioğlu’nun babası ise Ankara’da yaşamaktadır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlaması hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez." dedi.

Kayserilioğlu, İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştirmişti. Kullandığı ifadeler nedeniyle 12 Ağustos’ta gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna itiraz reddedilmişti.

Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül’e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.

İtiraz üzerine mahkeme Kayserilioğlu’nun ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurt dışı yasağı getirmişti.

Fakat Kayserilioğlu’nun ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde Kayserilioğlu’nu ziyaret etmişti.

29 Ağustos’ta Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilirken gece saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti.

Annesi, gece saatlerinde kimseye haber verilmeden tahliye edilmesi sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın konuşmasıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçlarını basın yoluyla işlediğini belirterek 4,5 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca, Kayserilioğlu hakkında adli kontrol istedi.

Hakim, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan beraatine karar verdi.

‘Halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçundansa 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığa verilen ceza, eylemin basın yoluyla işlenmesi nedeniyle yarı oranında artırılarak 9 aya çıkarıldı, iyi hal indirimi uygulanarak 7 ay 15 gün olarak belirlendi.

Dilruba Kayserilioğlu’na sokak söyleşisindeki sözleri nedeniyle 7,5 ay hapis cezası verildi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren hakim, Kayserilioğlu’nun adli kontrol kararını da kaldırdı