3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Osman Kavuncu Mahallesi'nde 3 katlı binada çıkan yangın ekiplerin çalışması neticesinde söndürüldü. 

3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 3 katlı binanın girişinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın söndürüldü. 

Öte yandan polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangının çıkış sebebi ise itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası belli olacak.

Haber Merkezi

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