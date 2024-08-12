Kurada çıkmayan hobi sakinleri belediyeye yürüdü

Sakinler, Başkan Büyükkılıç ile görüşme talep etti ve Park Bahçeler Daire Başkanı Mustafa Türkmen, sakinler ve Başkan Büyükkılıç arasında bir görüşme düzenledi. Yapılan toplantı sonrası gerilim sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem hobi bahçeleri sakinleri, yeni dönem için düzenlenen kura çekimlerine itiraz etmek adına belediye binası önünde toplandı.

Yapılan kura çekimlerinin adil olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını ve Başkan Büyükkılıç ile görüşmek istediklerini beyan eden kalabalığa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mustafa Türkmen tarafından açıklama yapıldı.

Geçmiş dönem hobi bahçesi sakinleri, yeni hobi bahçelerinin yapılmasını Başkan Türkmen’den talep etti. Başkan Türkmen ise talebin dikkate alınacağını söyledi ve “Vatandaşlarımızın illa ki haklı olduğu noktalar vardır fakat geçmiş dönem sakinleri de Başkan Büyükkılıç’ın meclisle birlikte almış olduğu kararla birlikte kura çekimine katıldı. Yapılan kura çekimi de adil ve doğru bir şekilde yapıldı” ifadelerini kullandı. Mustafa Türkmen’in açıklamalarının ardından hobi bahçesi sakinleri, Başkan Büyükkılıç ile görüşme talebini yineledi.

Akabinde Park Bahçeler Daire Başkanı Mustafa Türkmen, Başkan Büyükkılıç ile hobi bahçeleri sakinleriyle bir görüşme düzenledi. Yapılan toplantının ardından tırmanan gerilim yatıştırıldı.