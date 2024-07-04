3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.

3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Basın Sitesi 1842 Sokak’ta meydana gelen olayda; M.K. (24) 5 katlı binanın 3. katındaki ikametinin balkonundan düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.K.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
İHA
Kayseri Gündem

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