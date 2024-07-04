Develi'de tarım arazinde yangın çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Develi'de tarım arazinde yangın çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Epçe ve Gömedi Mahallelerinde bulunan ekili tarım arazilerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir bölgeye yayılan yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Develi Kaymakamı Yusuf Turan ve Belediye Başkanı Adem Şengül’de yangının çıktığı bölgeye geçerek inceleme yaptı. Yangınla ilgili açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Adem Şengün, “Develimiz şu anda tüm ekip ve ekipmanlarıyla burada çok büyük bir alana yayılmış yangınla mücadele ediyorlar. Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı için şükrediyoruz. Ama ekili arazilerin yanmış olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim beterinden korusun. Hemşerilerimizden dua ve desteklerini istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

Develi'de tarım arazinde yangın çıktı
Develi'de tarım arazinde yangın çıktı
Develi'de tarım arazinde yangın çıktı
Develi'de tarım arazinde yangın çıktı
Develi'de tarım arazinde yangın çıktı
Develi'de tarım arazinde yangın çıktı
İHA
Kayseri Gündem

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