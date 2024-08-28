3. Niğde Ulusal Film Festivali başvuruları devam ediyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından ilki 2021 yılında organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Niğde Ulusal Kısa Film Festivalinin bu yıl üçüncüsü düzenlenecek.

1 Ağustosta başlayan başvurular, 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Kurmaca, Belgesel ve Öğrenci Filmleri olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek festivale, katılımcılar 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında eserleriyle başvurabilecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Niğde’nin kültür, sanat faaliyetlerine değerli ve nitelikli bir katkı sağlaması hedeflenen festivale, yurt içinden sinema alanında pek çok önemli ismin katılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Niğde Ulusal Kısa Film Festivalinin tertip edilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin birçok alanda bilim, eğitim öğretim, ar-ge ve teknolojide öncü olduğu gibi kültür ve sanatta da bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunan bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirten Rektör Uslu, “Böylesine güzel bir organizasyonu Üniversitemizde gerçekleştirebilmemizde destek ve katkısı olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Rektör Uslu ayrıca bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin organizasyonunda başta İletişim Fakültesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, festivale katılacak sanatçılara ve amatör sinemacılara da başarılar diledi.