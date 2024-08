Kayseri'nin temmuz ayı ihracatı yüzde 25,95 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri’nin temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 25,95 oranında artarak, 326 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Temmuz ayı ihracatımız beklentilerimiz doğrultusunda, haziran ayına göre yüzde 25,95 oranında artarak, 326 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın temmuz ayına göre yine yüzde 20,80 oranında bir artış söz konusu. İlk yedi aylık rakamlara baktığımızda ise, geçen yılın ilk yedi ayına göre de yüzde 3,36 oranında bir artış olduğunu görüyoruz” dedi.

Temmuz ayında Kayseri’den 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan başkan Büyüksimitci, en fazla ihracat yapan sektörlerin sırası ile mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo olduğunu belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, ABD, Irak ve Almanya olarak sıralandı.

Temmuz ayı rakamlarının sevindirici olduğunun altını çizen Başkan Büyüksimitci, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her şeye rağmen sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor olması ülke ekonomisi adına büyük önem taşıyor. Geçen ay 9 günlük tatilden dolayı ihracatımızda gerileme vardı ama çok şükür bu ay iyi durumdayız. İhracatta daha yukarıları görmek için kurun enflasyon oranı kadar artması gerekiyor. Bunun yanı sıra mevcut sektörlerimizin ölçeğini büyütmek zorundayız. Ölçeklerimizi büyütürsek maliyetlerle daha iyi mücadele ederiz. En azından geriye doğru ithal ettiğimiz bazı ürünleri Türkiye’de yapma şansımız olur. Ekonomi yönetiminin enflasyona karşı büyük mücadele verdiğinin farkındayız. Bu süreçte iç pazarda ister istemez daralmalar yaşanıyor. Şuan birçok sektörümüz kar amacı gütmeden, mevcut pazarlarını koruyarak ayakta kalma mücadelesi veriyor. Enflasyondan kaynaklı maliyetlerimiz ciddi ölçüde arttı. Bu durum rekabetçiliğimize de olumsuz yansıyor. Çarkların dönmesi, istihdamın zarar görmemesi, ekonominin büyümesi için ihracatçımıza nefes aldıracak adımlarlar bir an önce atılmalı. Her şeye rağmen ülke ekonomisine, istihdama ve ihracata katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.