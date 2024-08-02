Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören 19 spor tesisi ile 5 parkta 15 farklı branşta 3’üncü Yaz Dönemi Spor Okulları kayıtları devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ‘2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ ünvanını alan Kayseri’yi, sporun merkezi haline getirecek önemli hizmetleri bir bir hayata geçirirken, Büyükşehir’in spor faaliyetlerinde marka kuruluşu Spor A.Ş. de sporseverlere etkin ve kaliteli bir spor hizmeti sunmayı sürdürüyor.

19 spor tesisi ve 5 parkta, futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 15 branşın yer aldığı 3’üncü Yaz Dönemi Spor Okulları kayıtları devam ediyor. Spor okulu kurs ücreti aylık 500 TL, yetişkin kursu 850 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık bin TL olarak belirlenen kurslarda branş ve yaş aralıkları şu şekilde:

“Yetişkin Kursları İçin 16-65 yaş, Cimnastik 4-10 yaş, Yüzme 6-15 yaş, Futbol 6-15 yaş, Basketbol 6-15 yaş, Hentbol 6-15 yaş, Tenis 7-15 yaş, Masa Tenisi 5-15 yaş, Okçuluk 7-15 yaş, Buz Pateni 4-15 yaş, Kick Boks 6-15 yaş, Taekwondo 6-15 yaş, Voleybol 6-15 yaş, Su Kayağı 11-15 yaş, Badminton 7-15 yaş ve Atletizm 5-15 yaş.”

Vatandaşlar, kayıtları yalnızca online yapılan kurslara ilişkin detaylı bilgi ve kurs kaydı için www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret edebilecek. 3’üncü Yaz Dönemi, 14 Ağustos’ta başlayıp, 7 Eylül’de sona erecek.