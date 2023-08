30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü kutlandı

Bugünkü birlik beraberliğin daha binlerce yıl birlik beraberlik içerisinde yaşanılacağının kanıtı olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kurtuluş Savaşı’nda her cepheye asker göndermiş, Türkiye’nin sigortası olarak anılan, her şeyin bittiği anda meclisin son dakikada kurulması düşünülen bu topraklarda zafer kutlamasının coşkusu bir başka oluyor” dedi.

Kayseri Valiliği, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle taçlandırılan Kurtuluş Savaşı zaferinin 101’inci yıl dönümü için Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni düzenledi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, milletvekilleri, kaymakamlar, yargı mensupları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, rektörler, protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende çelenkler sunuldu, şiirler okundu, yöresel gruplar gösteriler sergiledi, bando ekibi yürüyüş yaptı ve ardından kortej geçişi yapıldı. Bugünkü birlik beraberliğin daha binlerce yıl birlik beraberlik içerisinde yaşanılacağının kanıtı olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bizim için önemli olan bu zaferin kutlaması, anılması her zaman coşkulu olmuştur. Kayseri, Kurtuluş Savaşı’nda her cepheye asker göndermiş, Türkiye’nin sigortası olarak anılan, meclisin son dakikada Kayseri’ye her şeyin bittiği anda kurulması düşünülen bu topraklarda zafer kutlamasının coşkusu bir başka oluyor. Birlik ve beraberlik içerisinde binlerce yıldır var olan milletimiz, bugün yine birlik, beraberlik içerisinde birbirine sımsıkı sarılarak, daha binlerce yıl bir arada olacağımızın kanıtıdır. Bu kutlamalarımız, birlikte olduğumuzun simgesidir. Türk milleti her zaman bağımsız ve hür, özgür olacaktır” dedi.

’30 AĞUSTOS ATATÜRK İLE TAÇLANAN BİR SÜREÇTİR’

Değerlerine, vatanına sahip çıkan bir Kayseri gördüğünü belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “26 Ağustos, Sultan Alparslan’ın Malazgirt’i kapı olarak kabul edip, Anadolu’ya girişi ile bir fetih sürecini başlatması, 30 Ağustos’un yine 101’inci yıl dönümünü kutluyoruz, 30 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk ile taçlanan bir süreçtir. Değerlerimize sahip çıkan, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak için çırpınan bir Kayseri’den söz ediyoruz. Birliğin, beraberliğin en güzel sembolünü burada görüyoruz. Daha nice 101’li yıllara diye dua ve temennide bulunuyorum. Eserlerimizle de bunu taçlandırmamız gerektiğini belirtiyor, halkımıza saygılar sunuyoruz” diye konuştu.