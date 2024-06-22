30 Yıllık park yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mini hayvanat bahçesi, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Evi, oyun alanı, piknik imkânları ve gün batımı manzaralarıyla vatandaşların uğrak yeri olan Beştepeler Mesire Alanı'nda yenileme çalışması yaptı.

30 Yıllık park yenileniyor

 

Kentin önemli turistik ve yeşil alan merkezi olarak dikkat çeken, mini hayvanat bahçesi, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Evi, oyun alanı, piknik alanı ve gün batımı manzaralarıyla vatandaşların uğrak yeri olan Beştepeler Mesire Alanı’nda yenileme çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, bakımı yapılan 307 bin metrekarelik bir alana sahip olan Beştepeler Mesire Alanında sulama, çim biçme gibi bitki bakımlarının yanı sıra temizlik faaliyetleri ile hizmete devam ediliyor. Vatandaşlara daha güzel ve konforlu alanlarda hizmet etmek amacıyla Beştepeler Mesire Alanı’nda piknik masalarını yenileme çalışması yapan ekipler, toplam 330 adet piknik masası bulunan alanda neredeyse tamamını revize ederek hizmete sundu ve kent donatıları değişimi ve ilaveleri de yapıldı.

Haber Merkezi

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