300 yıllık simit tescillendi

İlk olarak 1726’lı yıllarda Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile Lale Devri zamanında yapılmaya başlayan ve günümüze kadar yapımı devam eden Nevşehir Tahinli Simidi, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret alarak tescillendi.

Nevşehir’de 100 yıllık fırında halen tahinli simit üreten Bilal Küstürmez yaptığı açıklamada, mesleğini babasından öğrendiği söyledi. Yaklaşık 1 yıl önce tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaptıklarını söyleyen Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamüller Perakende Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Caner Erdoğan yaptığı açıklamada; "Ürünümüzün şekli ayırt edici özelliklerini, yapımında kullanılan malzemeleri, yapım aşamaları hakkında gerekli bilgileri Türk Patent ve Marka Kurumu sistemi olan EPATS üzerinden yükledik. 1 yıllık bir inceleme ve araştırmadan sonra Temmuz ayı itibariyle Nevşehir Tahinli Simidini Nevşehir’imize tescilledik. Nevşehir Tahinli Simidi; Nevşehir ilimize has nohuttan maya üretilmesi, bu mayanın iki aşamada un, su, şeker ve tahinle yoğrulması suretiyle üretilir” ifadelerini kullandı.