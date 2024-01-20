32 Yıllık Belediye Avukatı Hacı İbrahim Yıldırım, halkçı belediyecilik için aday

CHP’li Hacı İbrahim Yıldırım, 2024 Yılı Mahalli İdari Seçimleri’nde Talas Belediye Başkanlığı’na partisinden aday oldu. 32 yıl kamu hizmeti vermesiyle belediyecilikte işin ehli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Kamu hizmetim boyunca halkın haklarını ve çıkarlarını korudum. Talas’a yapılan iyilikleri ve ihanet niteliğinde yapılan yanlışları da biliyoruz, bu yanlışları elden geldiğince düzeltecek ve Talas halkının mağduriyetini giderecek projelerle geliyoruz. Rantçı değil; halkçı belediyecilik ilkesiyle yola koyulduk” dedi.

Cumhuriyet Halk Partili Hacı İbrahim Yıldırım, 2024 Yılı Mahalli İdari Seçimleri için Talas Belediye Başkanlığı’na partisinden aday oldu. CHP Talas İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamasına CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, parti belediye meclis üyeleri, eski il/ilçe başkanları ve parti temsilcileri katıldı.

32 yıllık belediyecilik tecrübesi olduğunu ve aynı zamanda bir Talaslı olarak da ilçe adına birçok konuda bilgi sahibi olduğunu ifade eden Yıldırım, “Belediyecilik adına liyakatimiz tam, tecrübemiz yeterlidir. Beni bu göreve layık gören partimize de ayrıca teşekkürlerimi yineliyorum. Belediyecilikte işin ehli olduğumuzu biliyoruz, Talas halkından da yetki istemek için yola çıktık. 32 yıllık kamu hizmetinde kamunun, halkın haklarını ve çıkarlarını korudum. Talas’a yapılan iyilikleri ve ihanet niteliğinde yapılan yanlışları da biliyoruz, bu yanlışları elden geldiğince düzeltecek ve Talas halkının mağduriyetini giderecek projelerle geliyoruz. Rantçı değil; halkçı belediyecilik ilkesiyle yola koyulduk ve ekonomik koşullar sebebiyle beli bükülen Talas halkımız için sosyal belediyecilik uygulamalarını hemen devreye sokacağız” şeklinde konuştu.

Parti içerisinde, kongrelerde bütün çalışmaların kırıcı olmadan yapılabildiğini ve teşkilat içerisinde tek seslilik olmadığını dile getiren CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Tek seslilik olmaz bizde ama bu kongreler bittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir seçimi birlikte atlatmanın örneğini gösteriyor herkese. Bizler amacımız 31 Mart'ta yerel seçimlerde başarılı olmak ise yapacağımız en önemli şey, 31 Mart'a kadar el ele, birlikte çalışmak zorundayız. Bugün Talas’ı ve Kayseri'de belediyeleri alma günüdür. Gördüğüm tabloda o kadar mutlu oldum ki bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi kendini sokakta da göstermeye başladı dedirten bir tablo bu. Benim sizlerden ricam; Talas'ta 31 Mart'a kadar lütfen 1 ise 2, 2 ise 3, 3 ise 4 çalışmak gücümüze güç katmak. Bu anlamda aday açıklamalarında özellikle olabildiği kadar ince eleyip, sık dokuyarak en iyi adaylarla çıkmak için mücadele ediyoruz” dedi ve diğer hafta büyük olasılıkla büyükşehirle ve kalan ilçelerle ilgili her konunun kesinleşeceğini dile getirdi.

CHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Deniz de “Hedefimiz, Talas’ın bütün renklerini bir araya getirip gökkuşağını oluşturmaktır. Bu anlamda ve amaçta yola çıktık, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Kimse bizlere hükmedemeyecek, bizler kazanacağız ve Talas’ı alacağız” dedi ve Halil İbrahim Yıldırım’a başarılar diledi.