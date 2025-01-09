33 şok uygulamada 5 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personelleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 46 ekip ve 172 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 33 şok uygulamada; 4 bin 847 kişi ve bin 740 otomobil sorgusu yapıldı, 89 Park/Bahçe kontrol edildi ve 5 aranan şahıs yakalandı.

3 şahıs hakkında ise toplam 7,94 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 16 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Öte yandan 5 adet kurusıkı tabanca, 200 adet fişek ve 1 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.