Üç Parti Birleşiyor: 'Yeni Yol' sahneye çıkıyor

Milletvekili Olmayan Bir İsim Genel Başkan Olacak! Her partiden 13 kurucu isim belirlenecek ve toplamda 39 veya 40 kişi yeni partinin kurucusu olacak. Yeni partinin genel başkanı ise milletvekili olmayan bir isim olacak.

Saadet, Gelecek ve DEVA Partileri Tüzel Kişiliklerini Koruyacak! Yeni parti kurulmasına rağmen, mevcut partiler tüzel kişiliklerini devam ettirecek. Milletvekilleri ise TBMM Başkanlığı'na dilekçe sunarak yeni partide siyasi faaliyetlerine devam edecek.

İstifalar Artıyor! Son günlerde Gelecek ve DEVA partilerinden milletvekili istifaları yaşanıyor. Gelecek Saadet Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yeni partide görev almayacağını açıkladı. DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın ve Selma Aliye Kavaf da istifa eden isimler arasında.