36 şok uygulamada 8 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen 36 şok uygulamada 3 bin 449 şahıs ve bin 267 oto sorgulandı. 8 aranan şahıs yakalandı.

36 şok uygulamada 8 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince toplam 47 ekip ve 135 personelle çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan 36 şok uygulamada; 3 bin 449 şahıs ve bin 267 oto sorgusu yapıldı, 86 park/bahçe kontrol edildi ve 8 aranan şahıs yakalandı. 
Öte yandan 5 şahıs hakkında toplam 23,34 gram narkotik madde ve 3 adet narkotik hap bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı ve 2 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Aramalarda ise 1 kuru sıkı tabanca, 5 fişek ve 4 hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

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