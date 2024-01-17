364 öğrenciye jandarmanın tanıtımı yapıldı

Kayseri'ni Develi ilçesinde öğrenim gören 364 öğrenciye jandarma tanıtımı yapıldı.

364 öğrenciye jandarmanın tanıtımı yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’ni Develi ilçesinde öğrenim gören 364 öğrenciye jandarma tanıtımı yapıldı.

İlçede bulunan Cesarettin Kocatürk İlkokulu, Seyrani İlkokulu ve Şehit Taha Uluçay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören toplam 364 öğrenciye Aile İçi Şiddtle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Trafik Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte jandarmanın tanıtımı yapılarak okul ziyareti gerçekleştirildi.

Faaliyetin sonunda da çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

364 öğrenciye jandarmanın tanıtımı yapıldı
364 öğrenciye jandarmanın tanıtımı yapıldı
364 öğrenciye jandarmanın tanıtımı yapıldı
364 öğrenciye jandarmanın tanıtımı yapıldı
364 öğrenciye jandarmanın tanıtımı yapıldı
İHA
Kayseri Gündem

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