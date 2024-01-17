Durdurulan araçtan silah çıktı

Nevşehir'de polis ekiplerinin yapmış olduğu yol uygulamasında durdurulan bir araçtan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mühimmat çıktı.

Durdurulan araçtan silah çıktı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de polis ekiplerinin yapmış olduğu yol uygulamasında durdurulan bir araçtan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mühimmat çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları uygulama esnasında durdurulan şüpheli bir araç içerisinde adli arama yaptı. Yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 33 adet fişek ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçilen silaha ve mühimmatlarına el konulurken şüpheli şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlem yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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