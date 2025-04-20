4 Bin Yıllık Sözcükler Günümüze Işık Tutuyor: Kültepe Tabletlerinde Şaşırtıcı Keşif!

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bulunan metinlerde kira, şemsiye, vekil, müzakere gibi kelimelerin yaklaşık dört bin yıl önce Asurlu tüccarlar tarafından kullanıldığını belirtti.

Türkiye’nin en uzun soluklu arkeolojik kazılarından biri olan Kültepe’de bugüne dek 23 binden fazla çivi yazılı tablet, zarf ve kayıt ortaya çıkarıldı. Kazılarda keşfedilen metinler, Anadolu’daki ticari ve sosyal hayatın ayrıntılarını gün yüzüne çıkarırken, dilin zaman içindeki evrimini de gözler önüne seriyor. Asurca yazılmış bu belgeler, günümüz Türkçesinde kullanılan bazı kelimelerin kökenlerine dair önemli ipuçları veriyor.

Prof. Dr. Kulakoğlu, bulunan kelimelerin doğrudan Asurcadan değil, Arapça veya Farsça üzerinden Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde Türkçeye geçtiğini ifade etti. Ancak, kökenlerinin izlenebilir olması, Anadolu’nun ticaret yollarındaki dil etkileşiminin ne kadar geniş ve köklü olduğunu ortaya koyuyor.

Kazılar devam ederken, Kültepe’nin dil ve tarih açısından sunduğu sürprizlerin daha uzun yıllar boyunca keşfedilmeye devam edeceği kesin.